أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين

تسجيل 46 حالة وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

