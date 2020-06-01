أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي قام بعدة عمليات سرقة وسلب مركبات وأغراض خاصة من منازل واستراحات لمواطنين.

وبينت المديرية أن محضر جمع استدلال أحيل من مركز شرطة الحدائق إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغــازي والذي يتضمن شكوى تقدم بها مواطن ضد مجهول قام بسرقة مركبته الخاصة نوع (هيونداي اكسنت) وكذلك السطو على منزله وسرقة مقتنيات و أغراضه الخاصة من داخل منزله.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تكليف أعضاء التحريات بجمع المعلومات والتحري عن الواقعة، وجرى ضبط أحد الأشخاص الذين قاموا بواقعة السرقة وبالاستدلال معه من قبل مركز شرطة الحدائق وبالتوسع في الاستدلال معه داخل قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن اعترف بأنه قام بالسطو على منزل المشتكي وسرقة محتوياته كما قام في اليوم التالي بسرقة مركبة المشتكي بعد ان وجد مفتاح المركبة داخل المنزل.

ولفتت المديرية إلى ضبط اثنين من المتهمين المشتركين مع المتهم الأول في عمليات السرقة وبيع بعض الأغراض مشيرة إلى أن المتهم الثاني اعترف بما نسب إليه واعترف بأنهم تشيكل عصابي يقوم بسرقة استراحات في منطقة سيدي فرج ومنطقة بوعطني كما تبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق وبالاستدلال مع الثالث اعترف بما نسب إليه ، تم استحضار المركبة الخاصة بالمواطن واستدعاء الشخص الذي قاموا ببيع المركبه له.

وأوضحت المديرية إلى أنه جرى استحضار المركبات التي قام التشكيل العصابي بااستخدامها في عمليات السلب واستحضار المسروقات والمبالغ التي تم جنيها من بيع المسروقات وبتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التشكيل العصابي والعرض على النيابة العامة.