رئيس الحكومة يتابع الوضع الصحي بمدينة سبها ومستجداته

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم الوضع الصحي في مدينة سبها ومستجداته، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث.
الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي ناقش سير العمل في مراكز الإيواء والعيادات التخصصية في مدينة سبها وبلديات الجنوب، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد ظهور عدد من الحالات في الجنوب، كما بحث سير العمل بالمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية في الجنوب، وآليات تدبير آلية الصرف عليها في الوقت الراهن.
كما تطرق الاجتماع لبحث سير العمل بالخدمات الصحية في مناطق طبرق والجبل الأخضر.
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