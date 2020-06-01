رئيس الحكومة يتابع الوضع الصحي بمدينة سبها ومستجداته

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم الوضع الصحي في مدينة سبها ومستجداته، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث.

الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي ناقش سير العمل في مراكز الإيواء والعيادات التخصصية في مدينة سبها وبلديات الجنوب، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد ظهور عدد من الحالات في الجنوب، كما بحث سير العمل بالمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية في الجنوب، وآليات تدبير آلية الصرف عليها في الوقت الراهن.

كما تطرق الاجتماع لبحث سير العمل بالخدمات الصحية في مناطق طبرق والجبل الأخضر.

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