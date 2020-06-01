قيادي من لواء المحجوب الموالي لمدينة مصراتة: انتحاريون بصفوف ” حفتر ” في محور الرملة

ادعى القائد الميداني بمليشيا “لواء المحجوب” خليفة وقة وجود انتحاريين في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية التي وصفها بالعدو، وذلك بعد الخسائر التي مُنيت بها المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في محور الرملة.

وزعم وقة في تصريحات نقلتها اليوم الاثنين قناة ليبيا الأحرار الموالية لمليشيات السراج، قائلا: “3 أيام ونتقدم بخطى ثابتة، وشبابنا الحمد لله خسائره بسيطة جدا، وبالنسبة للعدو (في إشارة إلى الجيش الليبي) فيه مقاومة، ونحن حاليا على مشارف الأسلاك الشائكة في المطار”.

وأضاف القائد الميداني بمليشيا “الوحجوب” الموالية لمدينة مصراتة مدعيا: “طبعا العدو (في إشارة إلى الجيش الليبي) يتعامل بالألغام، وحاليا فرقة الهندسة تتعامل مع الألغام ليتم التقدم، وفيه خسائر للعدو، مثل مجموعة سيارات وطبعا انتشلنا أكثر من مرة جثث، فيهم شخصين انتحاريين، شخص برمالات والثاني أطلقنا عليه النار فأصابته”.

واستكمل وقة ادعاءاته: “في أسرى من عندهم، وأمس لدينا أسرى، وشبابنا عندنا شهيد واحد وجرحى في حدود 6، والحمد لله نتقدم بخطى بسيطة لكن بحذر، بإذن الله تعالى بكرة أفضل وإن شاء الله يمكننا ونقدر ندخل المطار”.

وواصل القائد المليشياوي: “نطمئن أهلنا وناسنا الأمور ممتازة وبارك الله في كل من ساعدنا، القيادات مستعدة لكل شيء، والذخائر متوفرة، والحمد لله شبابنا معنوياته مرتفعة، وإنشاء الله تسمعون بكرة أخبارا جيدة وممتازة” على حد زعمه.