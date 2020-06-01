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قيادي من لواء المحجوب الموالي لمدينة مصراتة: انتحاريون بصفوف ” حفتر ” في محور الرملة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ادعى القائد الميداني بمليشيا “لواء المحجوب” خليفة وقة وجود انتحاريين في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية التي وصفها بالعدو، وذلك بعد الخسائر التي مُنيت بها المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في محور الرملة.

وزعم وقة في تصريحات نقلتها اليوم الاثنين قناة ليبيا الأحرار الموالية لمليشيات السراج، قائلا: “3 أيام ونتقدم بخطى ثابتة، وشبابنا الحمد لله خسائره بسيطة جدا، وبالنسبة للعدو (في إشارة إلى الجيش الليبي) فيه مقاومة، ونحن حاليا على مشارف الأسلاك الشائكة في المطار”.

وأضاف القائد الميداني بمليشيا “الوحجوب” الموالية لمدينة مصراتة مدعيا: “طبعا العدو (في إشارة إلى الجيش الليبي) يتعامل بالألغام، وحاليا فرقة الهندسة تتعامل مع الألغام ليتم التقدم، وفيه خسائر للعدو، مثل مجموعة سيارات وطبعا انتشلنا أكثر من مرة جثث، فيهم شخصين انتحاريين، شخص برمالات والثاني أطلقنا عليه النار فأصابته”.

واستكمل وقة ادعاءاته: “في أسرى من عندهم، وأمس لدينا أسرى، وشبابنا عندنا شهيد واحد وجرحى في حدود 6، والحمد لله نتقدم بخطى بسيطة لكن بحذر، بإذن الله تعالى بكرة أفضل وإن شاء الله يمكننا ونقدر ندخل المطار”.

وواصل القائد المليشياوي: “نطمئن أهلنا وناسنا الأمور ممتازة وبارك الله في كل من ساعدنا، القيادات مستعدة لكل شيء، والذخائر متوفرة، والحمد لله شبابنا معنوياته مرتفعة، وإنشاء الله تسمعون بكرة أخبارا جيدة وممتازة” على حد زعمه.

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الجيش الليبي انتحاريون خليفة وقة محور الرملة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • That’s what a fragile & so weak rabbits would say or notice once they encounter or see so very brave & roaring LIONS ya diseased Turkish Slave & dog, clearly & vivid coward
    How are your new in-laws from Syria, chad & Qatar ya diseased Sherkess & slave

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر ، حفتر =الشعب الليبي..معادلة وطنية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاااااء تركيا:

    مسكين تحاسبها جولاطي تحاسبها ايس كريم ليبيا..ليبيا فيها تريس فيها رجالة..نعم الروح فداء ليبيا ..يااامرتزق تحساب الليبين خنث كيف للي جابوك السراج وامثالها

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .
    فهذا الحقير يتنفس الكذب بطريقة ساذجة تناقض الحقائق على الارض فخسائر المليشيات والمرتزقة الضخمة موثقة بالصور والاسماء ومن بينها قيادات من المرتزقة والمليشيات اما العمليات الانتحارية فهى اسلوبكم يادواعش وراينا تحريض من الغريانى عليها اما الجيش الوطنى فلا يعمل بهذا الاسلوب القذر ولا يستخدم الالغام بدليل انه انسحب من قاعدة الوطية ولم يزرع فيها لغم واحد وهى منطقة عسكرية فكيف يفعل ذلك فى منطقة مدنية اتفوووه عليك حقير وكذاب اشر
    عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ” . متفق عليه . وفي رواية مسلم قال : ” إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة . وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار “

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  • مليشيات لواء المهزوب سيتهزب وستمسح بكرامته الارض وسيأكل علي وجهه من الجيش الليبي الموضوع يحتاج صبر فقط جايته الهزيبه

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