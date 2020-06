قال الناطق باسم

الجيش أحمد المسماري اليوم الاثنين إن الجيش أقام مظلة جوية من غريان حتى العزيزية

لاستهداف أي تحرك لقوات الوفاق ومنعها من التحرك في تلك المنطقة.

