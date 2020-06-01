أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تخصيص 6.5 مليون دولار إضافية لمواجهة وباء كورونا في ليبيا.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تخصيص “مبلغًا إضافيًا قدره 6.5 مليون دولار لدعم استجابة ليبيا لفيروس الكورونا وذلك من خلال مساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، وتطوير خطط إدارة الطوارئ، وتدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة”.

وأضافت السفارة أن المبلغ سيمكن من توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس الكورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة.

وأشارت السفارة إلى أن مجموع المساعدات التي تلتزم الولايات المتحدة بتقديمها لليبيا لمواجهة كورونا بلغ أكثر من 12 مليون دولار.