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“الكهرباء”: الشبكة في جنوب طرابلس “مُدمرة بالكامل”

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اليوم الاثنين، أن الشبكة الكهربائية مدمرة بالكامل في مناطق جنوب طرابلس وتحتاج إلى بناء جديد.

وقال ساسي، خلال جولة ميدانية للاطلاع على حجم الأضرار التي تعرضت لها شبكات الجهد المتوسط والنقل والتوزيع في جنوب العاصمة، رفقة عدد من المسؤولين، إن الشركة تحتاج إلى كميات كبيرة من المواد لإعادة بناء الشبكة.

ووفق بيان للشركة، فقد أشار ساسي إلى أن أغلب مخازن الشركة في جنوب العاصمة تعرضت للسرقة والنهب والعبث، ومخزون الشركة من المواد قد نُهب بالكامل، مؤكدا احتياج الشركة لفرق صيانة عديدة والاستعانة بشركات محلية من أجل إعادة بناء الشبكة.

وأكد أن الشركة توقعت هذه الأضرار، وقامت بدراسة تقديرية لحجمها تمت إحالتها إلى المجلس الرئاسي، لكن لم يتخذ الأخير أي إجراء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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