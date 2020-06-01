اللواء أحمد المسماري: الجيش الليبي نجح في كسر سلاح الطائرات المسيرة التركية

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، أن “عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام”.

وقال اللواء «المسماري» في مؤتمر صحفي، الاثنين، رصدته «الساعة 24» إن “أبرز أحداث اليوم هي دخول القوات إلى مدينة الأصابعة، وخروج أهالي المدينة لاستقبال الجيش الليبي بحفاوة بالغة”، مضيفًا أن “الجيش نجح في كسر سلاح الطائرات المسيرة التركية”.

وذكر «المسماري» أن “الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى الأصابعة”، لافتًا إلى أن “القوات الجوية شاركت في التمهيد لدخول القوات البرية إلى المدينة التي كانت واقعة تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس”.

وأشار «اللواء المسماري»، إلى أن “عدم نشر أي مقاطع فيديو لقوات الجيش الليبي اليوم ساهم في توفير السرية لإتمام عملية السيطرة على مدينة الأصابعة”، مردفًا أن “الإعلام أصبح جزء من الاستطلاع الإلكتروني للعدو”.

وتابع؛ أن “القوات الجوية تواصل عملياتها لتوفير مظلة فوق غريان ومحيطها، وتمنع كتائب حكومة الوفاق من الحركة أو المناورة”.

وأردف «اللواء المسماري»، أن “الجيش أقام مظلة جوية من غريان حتى العزيزية لاستهداف أي تحرك لقوات الوفاق ومنعها من التحرك في تلك المنطقة”.

وأكد اللواء أحمد المسماري، أن “أردوغان حول جميع السوريين لمرتزقة وإرهابيين، وأنه إذا نجح في معركة ليبيا سيرسل السوريين والليبيين إلى دول أخرى”، مستطردًا أنه “في الأيام الماضية قضينا على أغلب قادة المرتزقة السوريين”.