شاهد…مواطن يتهم باشاغا باقتلاع عينه في سجن معيتيقة ويتقدم بشكوى للأمم المتحدة

تقدم مواطن يدعى

رجب المقرحي، بطلب إلى الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة اقتلاع عينه من جانب وزير

الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وقال المقرحي في

تسجيل مصور إنه في صيف عام 2019 تم احتجازه في سجن معيتيقة وتعرض للعنف الجسدي

المنظم والتعذيب طوال فترة احتجازه في السجن ما أدى إلى إصابته بجروح جسدية.

وأضاف المقرحي أنه

وأثناء احتجازه في سجن معيتيقة جاء باشاغا إلى سجن وأحضره برفقة سجناء آخرين في

قاعة بها عدد من الحراس، وتم تكبيله بالأصفاد في حضور رئيس السجن ورئيس قوة الردع

الخاصة “عبد الرؤوف كارة “،.

وأوضح أن باشاغا

أرغمه على أن يجثو على ركبتيه دون توجيه أي أسئلة له ثم ثبت رأسه واستخدم معلقة في

اقتلاع عينه ما أدى إلى تعرضه للإغماء بعد شعوره بألم حاد ثم تبين له أنه جرى فقع

عينه، مضيفا أن السجناء أكدوا أن باشاغا هو من قام بهذا الفعل ولم يتم تقديم

المساعدة الطبية المناسبة له، وجرت هذه العملية في حضور مسؤولين عن حكومة الوفاق

وهم كل من رئيس السجن ورئيس قوات الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة، ووزير الداخلية

فتحي باشاغا وحراسهما.

وبين أنه لم يلجأ

إلى مؤسسات حكومة الوفاق المعنية خوفا من تعرضه لأعمال انتقامية ضده من جانب

الحكومة.

وأكد المقرحي أنه

يلتمس قبول شكواه من الأمم المتحدة وإثبات تعرضه للتعذيب بصفتها جريمة ضد

الإنسانية وإخضاع مرتكبي الجريمة للمساءلة القانونية.

