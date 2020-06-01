«الثني» يبحث تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد العسكري وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

وضم الاجتماع، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووكيل وزارة المالية المكلف بتسيير مهام الوزارة امراجع غيث، ومدير إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة اللواء عطية الشريف، ومدير إدارة التقاعد العسكري سالم زوبي، ومدير إدارة التفتيش بالضمان الاجتماعي الناجي المرتضي.

كما ضم الاجتماع، مدير إدارة السكرتارية، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء المكلف عبد المنعم الشعافي، و مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.

وناقش الاجتماع، وهو الثاني في سلسلة الاجتماعات المنعقدة بالخصوص، كيفية حلحلة العوائق و الصعوبات المتعلقة بشريحة المتقاعدين عامة والعسكريين خاصة.

وأبدى صندوق الضمان الاجتماعي، استعداده لتذليل كافة الصعوبات لتطبيق قانون التقاعد العسكري من خلال التنسيق بين وزارة المالية والحسابات العسكرية.

ويأتي الاجتماع لصرف مرتبات المتقاعدين وفق الزيادة المقررة بقرارات مجلس الوزراء المعتمدة من قبل مجلس النواب.

وخلص الاجتماع، على عقد الاجتماع الاخير ضمن سلسلة الاجتماعات بهذا الخصوص في القريب العاجل واعتماد القرارات والمقترحات اللازمة ووضعها حيز التنفيذ.