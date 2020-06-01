صرح النائب عن الجالية الجزائرية “سمير شعابة “ان المصادقة على قانون تكفل الدولة بنقل جثامين موتى الجالية الجزائرية بشرى سارة للجالية و هو قانون كانت الجالية تنتظره منذ استقلال الجزائر .

و أكد ذات المتحدث أن هذا القرار يعد بمثابة انجاز كبير بعد أن كان الأسبوع الماضي فقط غير ممكن و ألان أصبح ذالك ممكن و الدولة الجزائرية هي التي تتكفل بذالك و هي الدول الوحيدة في العالم التي ستتكفل بذالك بالمجان.

أما بخصوص كوفيد -19 فقال أن هناك مرسوم ممضي من قبل الوزارات التالية “وزارة الداخلية” ،” الشؤون الدينية” و “الصحة ” تسمح لكل جزائري توفي “بالكورونا” ان ينقل جثمانه الى ارض الوطن ليدفن فيها بعد ان كان ذالك غير مسموح به .