لخطورة المرحلة..العليا لمكافحة كورونا تعيد فرض حظر التجول

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا – رئيس الأركان العامة – الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الإثنين تعليماته بتطبيق حظر التجول.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أن حظر التجول يشمل الأشخاص والأنشطة التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأرجعت اللجنة إلى إعلان تطبيق الحظر نتيجة خطورة هذه المرحلة في مواجهة انتشار وباء كورونا ولسوء الحالة الوبائية في جنوب البلاد وغربها وانتشاره بوتيرة متصاعدة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الأحد أن الوضع الوبائي المحلي يشهد تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 26 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها.

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