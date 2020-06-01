اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة :الوضع داخل المدينة مطمئن

قالت اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة – تازربو، إنها أرسلت فريقا طبيا مجهزا إلى بوابة السد الشمالية، بعد تلقيها بلاغا بشأن حافلة تحمل ركابا سودانيين وتشاديين، وذلك للكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أن أحد الركاب فارق الحياة قبل وصوله إلى المدينة.

وأكدت اللجنة أن فريق الرصد قام بسحب العينات وإجراء التحاليل المخبرية التي بينت سلبية النتائج، في انتظار التأكد عن طريق تحليل المسحة الأنفية التي من المفترض إرسالها إلى بنغازي لعدم توفر الجهاز في الكفرة .

وأشارت اللجنة إلى أنه تم حجر السائق وكافة الركاب على مسافة كيلومترين اثنين من بوابة السد، مؤكدة أن الوضع داخل المدينة مطمئن ولا يدعو للقلق.

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