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ادّعت أنها شخصية.. وثيقة تكشف دعوة الوفاق لغافا لزيارة ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصلت 218 على وثيقة حصرية تكشف دعوة رسمية وجهتها حكومة الوفاق عبر خارجيتها إلى المحتال المالطي “غافا” لزيارة ليبيا في السابع من نوفمبر 2018، عكس ما حاولت الترويج له على أن الزيارة، التي أثارت جدلاً واسعاً حينها، كانت شخصية.

وبدأت القصة في الـ20 من نوفمبر 2018 -أي بعد نحو أسبوعين فقط من تاريخ الدعوة المُدوّن بالوثيقة الحصرية- عندما نشرت الوفاق عبر منصات وزاراتها الرسمية تفاصيل لقاءات أجراها مسؤولون مع المدعو “نيفيل غافا” بصفته مستشاراً لرئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط مدعومة بالصور، وهو ما نفاه “غافا” جملة وتفصيلاً.

وفُتِح باب الجدل حول حقيقة هذه الشخصية على مصراعيه بعدما أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي أن “غافا” لم يعقد أي اجتماعات رسمية في ليبيا نيابة عن الحكومة المالطية، فيما نقلت صحيفة “times of malta” عن “غافا” قوله أن زيارته إلى ليبيا لم تكن رسمية وأنه ذهب إليها كأي شخص عادي، ليزيد ثِقل الإحراج على الوفاق.

وسقط في فخ هذا الموقف الذي وُصِف بالخرق الأمني المُحرج لسيادة الدولة، كل من وزارتي الداخلية والصحة، ومكتب عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إذ استقبلت جميعها المحتال المالطي الذي قِيل أنه ادّعى أنه مبعوث ومستشار شخصي لرئيس الوزراء المالطي، ومُكلّف بالتباحث مع مسؤولي الجهات الثلاث.

وفي مُحاولة لرفع ما أمكن من الحَرَج، نشرت خارجية الوفاق بياناً أكدت فيه أنه لا علم لها بشأن المواطن المالطي “غافا” الذي زار ليبيا وقدمته جهات رسمية ليبية على أنه مستشار رئيس الوزراء المالطي، ، وذهبت إلى أبعد من ذلك حينما شددت على أن استقبال المبعوثين الأجانب دون تنسيق من الجهات المُختصة مثلما حدث مع المواطن المالطي يُعتبر انتهاكا صارخا للدولة ومساسا بسيادتها.

ويمتلك الغامض “نيفيل غافا” سجلاً غير مطمئن لعلاقته بليبيا، لتورّطه في تهم فساد متعلقة ببيع تأشيرات شنغن وتأشيرات علاج طبية لمواطنين ليبيين وسبق أن خضع للتحقيق ووجهت له اتهامات بحصوله على مبالغ مالية مقابل تأمين التأشيرات الطبية، لكن الشرطة المالطية لم تتمكن من إثبات هذه التُهم بالدلائل الكافية، الأمر الذي دفع القضاء المالطي للإفراج عنه وتبرئته.

ويشار إلى أن غافا كان مديرا عاماً سابقاً في مؤسسة الخدمات الطبية (FMS) قبل إقالته بناء على طلب من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المالطي كريس فيرن بعد أن ظهر أن ادّعى تولى منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء والتقى مع هيثم التاجوري أحد قادة الكتائب المسلحة في طرابلس.

ولا تزال قضية الشبهات التي تحوم حول “الدبلوماسي المحتال” قائمة، لدى التحقيق العام في مالطا، الذي أورد في فبراير الماضي معلومات عن شهادة قدمها “غافا” خلال التحقيق مُحاولاً تبرئة نفسه من انتحال شخصية دبلوماسية في ليبيا.

واتّسمت شهادته بالغرابة حيث قال أن زياراته إلى ليبيا تهدف إلى تنسيق جهود الإنقاذ التي يقوم بها خفر السواحل الليبي للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن جميع الزيارات تمت بواسطة منسق بين مكتب رئيس الوزراء، والقوات المسلحة المالطية والسلطات الليبية، ولا سيما وزارة الشؤون الداخلية التابعة للوفاق وخفر السواحل الليبي.

كما كشف عن تنسيق سري بينه وبين حكومة بلاده، في إشارة إلى أن مهمته أثارت الجدل لكونه عميلا سريا، دخل ليبيا بجواز سفر دبلوماسي كمبعوث لرئيس الوزراء المالط، وهو ما يتنافى مع تصريحاته السابقة حول أن زيارته كانت شخصية.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اختصارا للمواضيع – واختصارا للوقت –
    عاى الحكومة المالطية ارسال المستحفات الليبية – الى البنك المركزي بطرابلس مباشرة –
    يعني الامر لن يغير اي شيء –
    والى الان لم تخطط حكومة الوفاق الليبية الى اي خطة إصلاح – او اي خطة لتطوير موسسات الدولة –
    وخاصة المتشبتين بالمراكز الاداريةً ويعيقون عمليات الاصلاح والعمل –
    اذا كانت وزارة الداخلية للامن –
    تطلب امًوال – وتتجاهل الجريمة المنتشرة في البلاد – ابتداء من الاعتمادات البنكية التي تسرق من المصرف وهي عهدة مالية يحب ان ترد لانها جزء من مرتبات الموظفين – ويتم استخدامها في جلب المخدرات والسيارات والمسدسات ..!!!
    – والى الان بسبب الاهمال الاداري وسوء التعيين في الموسساتً وعدم وحود وطنية خالصة –
    الى الان : لم يتم انشاء او إصلاح مطار طرابلس للعالمي الذي يحن اليه مل من زار ليبيا يوما ما …!!!
    – الوزارات لم يتم إكمال صفقة شراء الطاءرات المدنية لمطار معيتيفة …!!! او حتى تطوير المطار واستيعابه / حيث جميع الخراءط المعمارية والانشاءية جاهزة – للتنفيذ …!!!
    الى الان لم يتم حتى مساعدك المهاجرين الليبيين في الخارج حتى في استخراج جوازات سفر داخل السفارات …!!!
    الى الان لم يتم استرجاع الخطوط الافريقية والليبية من آيادي المخربين …!!!
    فقط بسبب الاهمال والطمع والتحزب – والقبلية والعنصرية – وإطالة المواضيع . واستدعاء أطراف بين شد وجذب –
    وبرلمانيين يدعون بأنهم يمثلون الشعب الليبي و يطالبون بحصانات لوجستية / وهم فقط رأسماليين يمتصون امًوال الشعب / ولا يوفرون حتى اعمال مناسبة لتخصصات الخريجين الليبيين – كما تفعل اي دولة محترمة – ..!!!
    – فقط حكومات اتكالية على الغير / وإدارات مهملة تحارب الدين وتحاول ان تخرب الوطن – دون اي رادع – في تغييب كامل للشعب الليبي . ومجتمعه المدني .
    وحجتهم هي كورونا – ارهاب – مرتزقة –
    احيانا الحروب تصنع الرجال وتنمي الوطنية وتصنع الاكتفاء الذاتي
    والرقي والنهوض بالعجلة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد / لكن في ليبيا / لن تجد الا الطغاة / بعد رحيل القاءد الذي وضع ليبيا بين أسبقية الدول المتطورة وحارب التخلف والعنصرية والجهل – واعطى حرية التعليم وحرية الفكر – وحرية المبدأ – لشعب قاموا بقتله – ووصفوه بالكافر والمجنون …!!!
    ليعودوا الى حقبة الخمسينات – عندما كانت ليبيا في ظلام التخلف – والجهل والتبعية . وليكذبوا على انفسهم بقولهم ان ليبيا مستقلة – ولا يوجد فيها الا البطالة – والقيل والقال . واللقاءات الإخبارية .

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