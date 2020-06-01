تركيا تدفع بـ”مرتزقة جُدد” إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تركيا أرسلت دفعة جديدة مكونة من 400 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لها، لدعم قوات حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني.

وأضاف المرصد، الذي تتبّع عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا منذ بداياتها، أن الدفعة الجديدة رفعت أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، إلى نحو 11,600 مرتزق من الجنسية السورية.

وأشار المرصد، في بيان تلقت “218” نسخة منه، إلى أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

من جهة أخرى، وثّق المرصد مقتل 12 مرتزقاً خلال قتالهم إلى جانب قوات حكومة الوفاق الجيش الوطني، لترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 351 مقاتلا بينهم 20 طفلا دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

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