“الصحة الليبية” تُحدد الإجراءات الوقائية في المساجد

قالت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، الاثنين، إن إهمال الإجراءات الوقائية في المسجد قد يتسبب في انتقال العدوى وإغلاق المسجد، وقد يتطور إلى إغلاق مساجد أخرى وبالتالي حرمان المصلين من إقامة الصلاة في المساجد.

وطالبت عبر بيان نشرته إدارة الإعلام في الوزارة، المواطنين بالذهاب للمسجد عند الأذان، ومغادرته مباشرة بعد انقضاء الصلاة، والالتزام بالوضوء قبل المجيء للمسجد، وعدم الذهاب للمسجد في حال ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة والسعال وضيق التنفس.

ودعت المصلين إلى ارتداء الكمامات، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 10 أعوام، والالتزام بعدم التجمع داخل المسجد، وعدم المصافحة والمعانقة، والتقيد بالعلامات الأرضية الموضوعة من قبل اللجان الإدارية للمساجد لتنظيم الصفوف والمحافظة على المسافة الوقائية للتباعد بين الأشخاص، وعدم تناول المصاحف أو الكتب بين المصلين داخل المسجد.

وأكدت الوزارة على منع المصلين من تبادل قوارير المياه الخاصة، داعية إلى تعاون وتكاتف المصلين مع اللجان الإدارية للمساجد في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم مخالفتها.

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