ميلود الأسود: أردوغان يستغل حاجة «الوفاق» لتحقيق مكاسب في ليبيا

قال عضو مجلس النواب والمدير السابق لحقلي المبروك النفطي والجرف البحري، ميلود الأسود، إن مساعي تركيا للتنقيب عن النفط شرق البحر التوسط، خطوة غير شرعية ستزيد من التوتر بين دول المنطقة، ومن حجم التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.

وأكد الأسود لـ” العربية. نت”، أن الاتفاق الموقع بين فائز السراج، ورجب طيب أردوغان، يحتاج لموافقة مجلس النواب، وفق الاتفاق السياسي في المغرب في 2015، بعيدًا عن قيمته لليبيا من عدمها، وأنه وفقًا للقوانين الليبية، مثل هذا التنقيب يجب أن يتم تحت غطاء معلن عنه ومفاضلة بين العروض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما تطلبه تركيا الآن من تكليف مباشر يعتبر إجراء مخالفًا، إضافة إلى أن الظروف السياسية والأزمة التي تمر بها ليبيا، لن تجعلها فى موقف تفاوضي جيد مع الشركات التركية لضمان مصلحة الدولة الليبية.

ولفت الأسود، إلى أن الخطوة التركية استفزازية غير مبررة، وتأتي ضمن حسابات تركيا بالمتوسط وليست حسابات ليبيا، وستزيد التوتر بالمنطقة وتزيد من حجم التدخلات الخارجية فى الصراع الجاري بليبيا.

وتخوف الأسود عن من تزايد الأطماع التركية كلما طال أمد الأزمة الليبية، مُشيرًا إلى أنّ تركيا تحاول استغلال ضعف الدولة الليبية بسبب الانقسام السياسي والنزاع المسلّح وحاجة حكومة الوفاق للدعم العسكري والبقاء، لتضعها تحت الابتزاز، خاصة بعد أن كشفت عن نواياها الحقيقية من وراء التدخل في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الذي تحول من تحقيق التوازن العسكري في ليبيا، إلى الرغبة في الحصول على حصة من النفط والموارد الطبيعية شرق المتوسط.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قال إن تركيا ستكون قادرة على بدء أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في غضون 3-4 أشهر بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة الوفاق، على حد قوله.