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كونتي للمشير حفتر: “الحل السياسي لا مفر منه”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الاثنين، محادثة هاتفية مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ركزت على العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا ومتابعة مخرجات مؤتمر برلين.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية، فقد جدد كونتي التأكيد على أن الحل السياسي لا مفر منه” في ليبيا، ورفض أي خيار عسكري”، مؤكدا الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن المشير حفتر أبدى اهتماما بالطلب القوي لكونتي من أجل استئناف سريع للحوار بين الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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