أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، تصدقها على أكثر من 2500 نازح في بنغازي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصدقات عبارة عن مواد إغاثية ومستلزمات نظافة.

