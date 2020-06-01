مدينا الحملات التشويهية.. «مكافحة الأمراض» يكشف حقيقة إصابة 57 مواطنا بكورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حقيقة إصابة 57 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مدينا الحملات التشويهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى إثارة البلبة وخلق حالة من الذعر.

وقال المركز في بيان صحفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا زال يعمل آصحاب النفوس الضعيفة على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الرعب في قلوب المواطنين والتشكيك في المصادر الرسمية للأخبار والبيانات”.

وأشار إلى أن آخر هذه الوقائع أخرها ما قام أحدهم بأخذ بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد الماضي، مستخدما برنامج تعديل الصور “فوتوشوب” بتغيير الأرقام، على أن المركز الوطني يسجل 57 عينة موجبة.

وحذر مكتب الإعلام والتوثيق، المواطنين من الإنجرار وراء الصفحات التي تبث أخبار كاذبة، ولا يوجد مصدر لبيانات المركز الوطني إلا الصفحة الرسمية الخاصة بالمركز.