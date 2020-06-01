أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب

أخبار ليبيا24
كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بالمُديرية أمن بنغــازي تمكن من ضبط تشيكل عصابي لقيامه بعدة وقائع سرقة وسلب مركبات و أغراض خاصة من منازل واستراحات لمواطنين.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن محضر جمع استدلال أحيل من قبل مركز شرطة الحدائق إلى قسم البحث الجنائي يتضمن شكوى تقدم بها مواطن ضد فاعل مجهول كونه قام بسرقة مركبته الخاصة نوع (هيونداي إكسنت) وكذلك السطو على منزله وسرقة مقتنيات و أغراضه الخاصة من داخل منزله.
وأشار المكتب إلى أنه تم تكليف اعضاء التحريات لجمع المعلومات والتحري عن الواقعة، وتم ضبط أحد الأشخاص الذين قاموا بواقعة السرقة وبالاستدلال معه من قبل مركز شرطة الحدائق وبالتوسع في الاستدلال معه داخل قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن اعترف بأنه قام بالسطو على منزل المشتكي وسرقة محتوياته وكذلك في اليوم الثاني قام بسرقة مركبة المشتكي بعد أن وجد مفتاح المركبة داخل المنزل.
وأضاف مكتب الإعلام أنه في نفس اليوم تمكن أعضاء التحريات بعد جمع المعلومات من ضبط المتهم الثاني والثالث المشتركين مع الأول في عمليات السرقة وبيع بعض الأغراض.
ولفت مكتب الإعلام الأمني إلى أنه عند الاستدلال مع الثاني اعترف بما نسب إليه واعترف بأنهم تشيكل عصابي يقوم بسرقة مقتنيات وأغراض من استراحات خاصة بمواطنين في منطقة سيدي فرج ومنطقة بوعطني كما تبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق.
وذكر ممكتب الإعلام أنه بالاستدلال مع الثالث اعترف هو أيضاً بما نسب إليه، وتم استحضار المركبة الخاصة بالمواطن المشتكي واستدعاء الشخص الذي قاموا ببيع المركبه له برسالة مفتوحة واستحضار المركبات التي قام التشكيل العصابي باستخدامها في عمليات السلب واستحضار المسروقات والمبالغ التي تم جنيها من بيع المسروقات وبتحريزها وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا التشكيل العصابي والعرض على النيابة العامة.
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