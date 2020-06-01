أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بالمُديرية أمن بنغــازي تمكن من ضبط تشيكل عصابي لقيامه بعدة وقائع سرقة وسلب مركبات و أغراض خاصة من منازل واستراحات لمواطنين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن محضر جمع استدلال أحيل من قبل مركز شرطة الحدائق إلى قسم البحث الجنائي يتضمن شكوى تقدم بها مواطن ضد فاعل مجهول كونه قام بسرقة مركبته الخاصة نوع (هيونداي إكسنت) وكذلك السطو على منزله وسرقة مقتنيات و أغراضه الخاصة من داخل منزله.

وأشار المكتب إلى أنه تم تكليف اعضاء التحريات لجمع المعلومات والتحري عن الواقعة، وتم ضبط أحد الأشخاص الذين قاموا بواقعة السرقة وبالاستدلال معه من قبل مركز شرطة الحدائق وبالتوسع في الاستدلال معه داخل قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن اعترف بأنه قام بالسطو على منزل المشتكي وسرقة محتوياته وكذلك في اليوم الثاني قام بسرقة مركبة المشتكي بعد أن وجد مفتاح المركبة داخل المنزل.

وأضاف مكتب الإعلام أنه في نفس اليوم تمكن أعضاء التحريات بعد جمع المعلومات من ضبط المتهم الثاني والثالث المشتركين مع الأول في عمليات السرقة وبيع بعض الأغراض.

ولفت مكتب الإعلام الأمني إلى أنه عند الاستدلال مع الثاني اعترف بما نسب إليه واعترف بأنهم تشيكل عصابي يقوم بسرقة مقتنيات وأغراض من استراحات خاصة بمواطنين في منطقة سيدي فرج ومنطقة بوعطني كما تبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق.

وذكر ممكتب الإعلام أنه بالاستدلال مع الثالث اعترف هو أيضاً بما نسب إليه، وتم استحضار المركبة الخاصة بالمواطن المشتكي واستدعاء الشخص الذي قاموا ببيع المركبه له برسالة مفتوحة واستحضار المركبات التي قام التشكيل العصابي باستخدامها في عمليات السلب واستحضار المسروقات والمبالغ التي تم جنيها من بيع المسروقات وبتحريزها وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا التشكيل العصابي والعرض على النيابة العامة.

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