الوطنية لحقوق الإنسان: نصف مليون طفل في طرابلس معرضون للخطر مع تصاعد العنف

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في

ليبيا، اليوم الاثنين، عن تشكيل العنف المتصاعد خطرا على أكثر من نصف مليون طفل في

طرابلس، فضلا عن عشرات الآلاف من الأطفال في مناطق غرب ليبيا.

وعبرت اللجنة في بيان لها عن حزنها

لمقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 منهم صبي

عمره 16 سنة فقد ساقه بسبب هذا العنف، مؤكدة أن قتل الأطفال وتشويههم أثناء النزاع

هو أحد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان جميع أطراف النزاع للامتناع عن

شن هجمات على المدنيين بما في ذلك منازل الأطفال و النساء والمدارس والمستشفيات

والمرافق الطبية والمدنية .

وشددت اللجنة على أن نصف مليون طفل في

مدينة طرابلس وعشرات الآلاف من الأطفال في المناطق الغربية معرضون لخطر فوري مع

تصاعد وتوسع العنف، داعية، جميع الأطراف إلى حماية كل طفل في جميع الأوقات

وإبعادهم عن الأذى وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

