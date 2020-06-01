إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف القوات المسلحة في مدينة الأصابعة المحررة

الأصابعة-العنوان

أسقطت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة طائرة تركية مُسيّرة حاولت قصف مواقع للقوات المسلحة بمدينة الأصابعة بعد تحريرها من مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة عسكريا من تركيا ومرتزقة سوريين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة مُسيّرة تابعة لمجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تُركياً وتقوم بإسقاطها بعد أن حاولت قصف مواقعاً للقوات المُسلحة بمدينة الأصابعة”.

أتى ذلك في وقت طالبت فيه شعبة الإعلام الحربي كافة المقاتلين بمختلف وحدات القوات المسلحة، بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عن صفة الحماسة الزائدة التي لن تعود على الجيش إلا بالأضرار، ووقف نشر تحركات القوات وتمركزاتها حتى لا يتعرض الجنود للقصف من قبل الطيران المسير.