مليشيا السلطان شاه الموالين لتركيا يعترفون بمقتل 17 وإصابة 60 مرتزقا سوريا

اعترف عناصر مليشيا السلطان شاه الموالين لتركيا في ليبيا، بمقتل 17 وإصابة 60 مرتزقا سوريا في اشتباكات مع الجيش الليبي في كمين طرابلس.

وبحسب تسجيل صوتي، فإن عناصر مليشيا السلطان شاه الموالين لـ تركيا اعترفوا بمقتل 17 وإصابة 60 مرتزقا منهم بجروح خلال كمين مطار طرابلس العالمي، أمس الأحد.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قد أكد في وقت سابق، أن كتيبة من “المرتزقة” تضم نحو 50 عنصرا يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم “داعش” الإرهابي من ريف حمص الشرقي في سوريا، قد انضمت للعمليات القتالية التي تخضوها مليشيات طرابلس في ليبيا.

وأوضح “عبد الرحمن” في تصريحات صحفية، الجمعة الماضي، أن قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا شغل منصبا أمنيا فيما كان يسمى بـ “ولاية حمص”، ومن ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشار “عبد الرحمن”، إلى أن قائد الكتيبة “الداعشي” اتجه بعد ذلك إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك.