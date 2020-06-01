تركيا تواصل خرق أجواء ليبيا

بنغازي-العنوان تواصل طائرة تابعة للقوات الجوية التركية خرق الأجواء البحرية الليبية منذ يوم أمس الأحد منفذة طلعات مكثفة فوق معظم المنطقة البحرية الممتدة من مصراتة إلى مالطا. وأفاد، موقع الرادار الايطالي المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية، تحرك طائرة تركية عسكرية من نوع بوينغ E-7T من مدينة قونيا التركية للقيام وتقوم بمهمة مراقبة بين …
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صحيفة العنوان الليبية
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