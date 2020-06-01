الحكومة الليبية تبحث تفعيل القرارات الخاصة بشأن التقاعد العسكري

بنغازي-العنوان

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين مع عدد من الوزراء تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد العسكري.

وناقش الاجتماع، كيفية حلحلة العوائق والصعوبات المتعلقة بشريحة المتقاعدين عامة والعسكريين خاصة.

وأبدى صندوق الضمان الاجتماعي استعداده لتذليل كافة الصعوبات لتطبيق قانون التقاعد العسكري من خلال التنسيق بين وزارة المالية والحسابات العسكرية.

أتى الاجتماع لصرف مرتبات المتقاعدين وفق الزيادة المقررة بقرارات مجلس الوزراء المعتمدة من قبل مجلس النواب.