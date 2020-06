اجتماع بين مسؤولين من سرت وشركة ليبيا للنفط لبحث أزمة الوقود في المدينة

عقد عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي أو راوي اجتماعا اليوم الاثنين،

مع المدير العام لشركة ليبيا للنفط مفتاح

التاجوري، بحضور عدد من المسؤولين من الجانينن لبحث أزمة الوقود في المدينة.

وأوضحت بلدية سرت في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن

الاجتماع بحث عددا

من الموضوعات الهامة تتعلق بتدليل المختنقات التي تواجة ملف الوقود بالمحطات بسرت

والتي تشهد ازدحاما كبير.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين المجلس التسييري للبلدية

وشركة ليبيا نفط خلال محضر اتفاق بينهما على تزويد البلدية بعدد 16 شاحنة محملة

بالوقود من قبل شركة ليبيا نفط بإشراف لجنة الأزمة بالمجلس التسييري للبلدية

وبالتعاون مع مكتب شركة ليبيا بسرت.

وتابعت أنه سيتم خلال اليومين القادميين تزويد

بلدية سرت بعدد 6 شاحنات محملة بالوقود بانواعه بشكل يومي توزع وفق لجنة الازمة

بسرت على مختلف المحطات

وبينت أنه تم

الاتفاق على ان تكون عملية الحجز لبقية المحطات فيما يتعلق بالوقود عن طريق مكتب

شركة ليبيا نفط ولجنة الازمة بلدية سرت وسيكون التسديد بالصكوك لكل الشركات

ويأتي ذلك من

أجل تخفيف معاناة المواطنيين وتوفير الوقود للسيارات بسرت و وقود الديزل للمحطات

والمخابز وغيرها

من جانبه قال عضو المجلس التسييري للبلدية فتحي

ابوراوي سيتم موفاة ذلك بكشف وعدد الشاحنات قبيل خروجها.

