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واشنطن تخصص 6.5 مليون دولار إضافية لحكومة الوفاق لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الإثنين تخصيص الحكومة الأمريكية مبلغًا إضافيًا لحكومة الوفاق قدره 6.5 مليون دولار لدعم استجابة ليبيا لفيروس الكورونا.

وقالت السفارة، إن تخصيص المبلغ يأتي من خلال مساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، وتطوير خطط إدارة الطوارئ، وتدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة وسيمكن من توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس كورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة.

وأفادت السفارة، أن مجموع المساعدات التي قدمتها بلادها منذ بداية تفشي الفيروس في ليبيا إلى حكومة الوفاق يتخطى الـ 12 مليون دولار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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