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إعادة فرض حظر التجول الجزئي بمدن ومناطق الحكومة الليبية لمنع تفشي كورونا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أصدر رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري تعليمات جديدة بفرض حظر التجول على الأشخاص وممارسة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح كل يوم.

وأتى القرار، نظرا لظهور عدد من الحالات الجديدة المصابة بفايروس كورونا المستجد في غرب وجنوب البلاد، بوتيرة متسارعة خلال الأيام الماضية، وكذلك استنادا على القرارات والتدابير الاحترازية والوقائية المتوالية التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد، حسب ما تقتضيه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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