المركز الوطني يعلن عن حالات اصابة جديدة بكورونا.. ونتائج 658 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 658 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات اصابة جديدة بالفيروس في مدينة سبها.

وقال المركز الوطني في بيانه أن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م عدد (658) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (204) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (59) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (89) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (56) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (31) عينة.

ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (23) عينة.

ــ مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد (99) عينة.

ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (97) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (646) عينة سالبة

ــ عدد ( 12) عينة موجبة مفصلة على النحو :

ــ عدد ( 11) عينة موجبة مخالطين

ــ عدد (1) عينة حالة جديدة.

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