اعتبر عضو مجلس

النواب ميلود الأسود اليوم الاثنين، أن قيام تركيا بالتنقيب عن النفط شرق البحر المتوسط يزيد من

حجم التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.

وأضاف الأسود في

تصريح إعلامي أن الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتاج لموافقة مجلس

النواب، وفق الاتفاق السياسي في المغرب في 2015، بعيدًا عن قيمته لليبيا من عدمها،

وأنه وفقًا للقوانين الليبية، مثل هذا التنقيب يجب أن يتم تحت غطاء معلن عنه

ومفاضلة بين العروض.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما تطلبه تركيا الآن من تكليف مباشر

يعتبر إجراء مخالفًا، إضافة إلى أن الظروف السياسية والأزمة التي تمر بها ليبيا،

لن تجعلها فى موقف تفاوضي جيد مع الشركات

التركية.

واعتبر الأسود أن الخطوة التركية استفزازية وغير مبررة،

وتأتي ضمن حسابات تركيا بالمتوسط وليست حسابات ليبيا، وستزيد التوتر بالمنطقة

وتزيد من حجم التدخلات الخارجية فى الصراع الجاري بليبيا.

وعبر عن مخاوفه من تزايد الأطماع التركية كلما طال أمد

الأزمة الليبية، مُشيرًا إلى أنّ تركيا تحاول استغلال ضعف الدولة الليبية بسبب

الانقسام السياسي والنزاع المسلّح وحاجة حكومة الوفاق للدعم العسكري والبقاء،

لتضعها تحت الابتزاز، خاصة بعد أن كشفت عن نواياها الحقيقية من وراء التدخل في

ليبيا ودعم حكومة الوفاق الذي تحول من تحقيق التوازن العسكري في ليبيا، إلى الرغبة

في الحصول على حصة من النفط والموارد الطبيعية شرق المتوسط.

وكان وزير

الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قال إن تركيا ستكون قادرة على بدء

أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في غضون 3-4 أشهر بموجب الاتفاق الذي تم التوصل

إليه مع حكومة الوفاق، على حد قوله.

The post الأسود: تركيا تبتز حكومة الوفاق وتستغل حاجتها للدعم العسكري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24