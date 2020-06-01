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«الوطني لمكافحة الأمراض» يكشف آخر تطورات الإصابة بكورونا في ليبيا بعد استلام 658 عينة 

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأوبئة، الإثنين، في البيان رقم (87) أنه تم استلام (658) عينة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز، في البيان، المنشور على الحساب الرسمي للمركز عبر فسيبوك،  أن تلك الحالات كانت موزعة إلى؛ (204) عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و(59) عينة بالمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و(89) عينة بمختبر فرع المركز الوطني بسبها، و(56) عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و(31) عينة بمختبر مستشفى الكويفية، و(23) عينة بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و(99) عينة بمختبر مركز التقنيات الحيوية، و (97) عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وتابع المركز أن النتائج كانت؛ سالبة  لعدد (646)، وموجبه لعدد ( 12) عينة مقسمه لـ ( 11) عينة موجبة مخالطين و(1) عينة حالة جديدة.

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الوطني لمكافحة الأمراض كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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