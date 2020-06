الأمم المتحدة ترحب بقبول أطراف النزاع في ليبيا استئناف مباحثات 5+5

أعلنت بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق غير

المعتمدة والجيش استئناف مباحثات وقف

إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها

البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير

2020.

وعبرت البعثة في بيان لها عن أملها في أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال

القتالية، والحد من التعبئة العامة، وأن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية،

لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية

لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف

إطلاق النار، ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر

جائحة كورونا، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل

الجهات المحلية والدولية.

وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض

ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار

الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.

وطالب البيان الدول

الداعمة لطرفي النزاع بالتقييد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين،

وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع

أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.

