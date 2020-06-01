المركز الوطني للأمراض يعلن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبها والشاطئ

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مساء الاثنين تسجيل 12 حالة موجبة لفيروس كورونا في ليبيا.

وقال المركز في بيان صادر عنه إن الحالات الجديدة 9 منها تعود لمخالطين بمدينة سبها،و 1 حالة موجبة جديدة من مدينة سبها أيضا

،اضافة إلى 2 حالة موجبة مخالطة من الشاطئ.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون المقيمون في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.