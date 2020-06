الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الاثنين/ تسجيل 12 إصابة جديدة

بفيروس كورونا في ليبيا .

وأوضح المركز في بيان له أنه استلم 658 عينة للفحص منها 204 عينات وصلت إلى

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، إضافة إلى 23 عينة تسلمها مختبر مستشفى

طرابلس الجامعي.

وأضاف أن مختبر فرع

المركز الوطني بمصراتة استلم عدد 59 عينة، بينما وصلت 89 عينة إلى مختبر فرع المركز

الوطني في سبها.

وأكد البيان أن

مختبر مركز بنغازي الطبي تسلم عدد 56 عينة، كما أجرى مختبر مستشفى

الكويفية فحصا على 31 عينة، بينما جرى اختبار 99 عينة في مختبر مركز

التقنيات الحيوية و97 عينة في مختبر المركز

الوطني للصحة الحيوانية.

وبين المركز أن نتائج الفحص أظهرت إصابة 12 عينة بفيروس كورونا منها 11

عينة موجبة لمخالطين وعينة واحدة جديدة.

