«حبرارة»: للصبر حدود يا «أخضر».. «فبراير» لها القدرة أن تنهيك من الوجود 

قال مصدق حبرارة، المدير التنفيذي لما يعرف بـ”مؤسسة التحالف الليبي الأمريكي”، والمقرب من “الإخوان المسلمين”، إن “الخضر أو الأزلام أو أنصار الفاتح قبائل وأفراداً اختاروا طريقهم رغم كل المبادرات، ضموهم فى الدولة عقدوا معهم المواثيق الاجتماعية”.

وأضاف “حبرارة” على حسابه بـ”فيسبوك” الإثنين، “دارولهم صلح أعطوهم سفارات أعطوهم وزارات طلعوهم من السجون، شى مُصرين على حمل السلاح والتمرد على الدولة”.

وتابع؛ “للصبر حدود يا أخضر، فبراير لها القدرة أن تنهيك من الوجود وكسر خشمك حتى الفناء”، مستطردًا “فيق و تقبل الواقع قبل فوات الأوان راهو الوقت هذا وقت كسر عظم”.