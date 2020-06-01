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بالفيديو… شاب ليبي يتهم فتحي باشاغا باقتلاع عينه بملعقة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم مواطن ليبي  وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، باقتلاع عينه بملعقة، حسب الرواية التي قدمها.

وقال الشاب الليبي رجب المقرحي، في شكواه التي وثقها بمقطع فيديو موجه إلى البعثة الدولية في ليبيا، انه يطالب باخضاع مرتكبي هذه الجريمة للمساءلة القانونية.

وقال المقرحي: ”في صيف عام 2019، احتُجزت أنا رجب المقرحي بمركز الاحتجاز بمعيتيقة، سوق الجمعة/ طرابلس، وتعرضت للعنف الجسدي المنتظم والتعذيب طوال فترة وجودي في السجن، مما أدى لإصابتي بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني“.

وبين  المقرحي، أن باشاغا جاء إلى سجن معتيقة دون أن يتمكن من تحديد تاريخ الزيارة، بسبب الظروف التي كان يرزح تحتها،  لافتاً إلى أنه جلبه ومساجين آخرين لمقابلة الوزير بوجود رئيس السجن، قائد ميليشيا قوة الردع الخاصة، عبدالرؤوف كارة وحراساته.

وأضاف: ”طوال ذلك الوقت كانت يداي مكبلتين بالأصفاد، دون أن يطرح علي أي سؤال، ثم اقترب فتحي باشاغا وأرغمني أن أجثو على ركبتي ثم ثبت رأسي، حينها رأيته ممسكًا بملعقة وقربها نحو وجهي، وفي اللحظة التالية شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي“.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بصراحة – والرواية على الشاهد : ٍالجميع غير راضي عن فتحي باش اغا لانه يطالب بأموال – وله علاقات مشبوهة مع جهات خارجية / هو ومعيتيق –
    وممكن هذا حصل – لكن لا اعتقد انه حصل في معيتيفة – وبحضور الشيخ عبد الرؤوف كارة لانه الشيخ عبد الرؤوف كارة شيخ وحافظ القران على حسب ما يقولون ان سيرته طيبة – ويقوم بتدريب المساجين المعترفين لجرائمهم تدريبات يوميا في الساحة ويوفر لهو الطعام النظيف والملبس النظيف والفراش النظيف – وهو ليس بمجرم .
    لكن ما يحدث في معتقلات مصراتة – داخل مصراتة – يتحدث عليه بعض الشهود – بانه نوع من الخيال –
    فتوجد هناك قوات إيطالية ويهود يقومون بتعذيب المعتقلين هناك حتى الموت – ويتم دفنهم في مقابر جماعية – وكذلك بيع العمال الوافدين لليبيا وإرسالهم عبر البحر – دون اي رحمة او إنسانية .
    وهذا ليس بجديد على المصراتيين – الذين قتلوا حتى العمالة الوافدة لليبيا وقاموا ببيعهم .
    وقاموا بتدمير مدبنة تاورغاء وتركوها مهجورة وهجروا أهاليها متهمين أبناء تاورغاء ظلما وزورا باغتصاب بناتهم …!!! … وشهد شاهد من شيوخ مصراتة الحافظين للقران بان هذا لم يحصل أبدا .. فقط هم أرادوا ان يغطوا على جراءم المصريين و الهاربين من السجون .

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