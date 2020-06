الشرطة في بنجلاديش تعتقل زعيم مافيا تورط في مقتل 26 شخصا من مواطني بلاده في ليبيا

ألقت الشرطة في بنجلاديش،

أمس الاثنين، القبض على زعيم مافيا لتهريب المهاجرين، متورط في مقتل 26 من مواطني

بنجلاديش في ليبيا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس كتيبة

العمل، رابيكول حسن، في بيان له، إنه تم التعرف على المعتقل ويدعى كمال حسين

الملقب بالحاج كمال، ويبلغ من العمر 55 عامًا.

وأضاف أن “كمال”

كان يعمل في شركة لتوزيع بلاط الأسقف للمباني تحت الإنشاء، وهي الوظيفة التي سمحت

له بالتواصل مع مواطنين محدودي الموارد ووعدهم بالحصول على رواتب عالية في ليبيا

أو بلدان أخرى بالشرق الأوسط.

ولفت رئيس

الكتيبة، إلى أنه قال لهم أنه بإمكانهم الحصول على “6 و7 دولار” هنا في اليوم،

بينما في ليبيا بإمكانهم الحصول على “58 و70 دولار”، موضحًا أنه بعد اختيار مجموعة

من 10 إلى 15 شخصًا، يرسلهم المُتاجون بالبشر إلى ليبيا باستخدام الطرق “دكا –

كولكاتا – مومباي – دبي” ثم بنغازي، وأنهم يحتاجون من 10-15 يومًا للوصول إلى

ليبيا.

واستدرك أنه

عندما وصل الباحثون عن الثروة إلى ليبيا ، كان المُتاجرون بالبشر يجمعون الأموال

من أفراد أسر الضحايا في بنجلاديش، ويحتجزونهم رهائن، كما شاركت العناصر التابعة

لـ”كمال” في إرسال نحو 400 بنجلاديشي إلى ليبيا بشكل غير قانوني في السنوات العشر

الماضية.

