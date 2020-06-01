بنغازي..انتشار واسع لعناصر “جهاز مكافحة الظواهر السلبية”

شهدت مدينة بنغازي إنتشاراً كثيفاً لعناصر “جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة” بمفترقات وشوارع المدينة لتعزيز الأمن داخلها وضبط الشارع العام تنفيذاً لتعليمات رئيس الجهاز -حسب ماذكره المكتب الإعلامي على الصفحة الرسمية للجهاز.

وجاء في بيان الجهاز أن هذا الانتشار يأتي إجلالاً وإكباراً لتضحيات الأبطال في ساحات القتال حمايةً لتراب الوطن ،وما تقوم به عناصر الجهاز في بنغازي يتحقق ضمن خطة أمنية متكاملة لحفظ أمن المدينة وسلامة المواطن بالحد من الظواهر السلبية والتقليل من المخاطر والقضاء علي الأفات بالمدينة.

وخلص منشور الجهاز إلى التأكيد بعدم تهاون عناصره في تأدية الواجب وتلبية نداء الوطن وأن جهاز درع للقيادة الحكيمة والجنود البواسل ، في إشارة إلى أن الأجهزة الأمنية هي المكمل والصمام الخلفي لمعركة الجيش الوطني – حسب ماجاء في بيان الجهاز.

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