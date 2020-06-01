إدارة الخدمات الصحية بنغازي تستأنف عمل مرافقها بالفترة المسائية

عقد في مقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي اليوم اجتماع موسع برئاسة مدير الإدارة، وبحضور مديري المكاتب والعيادات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للإدارة.

الاجتماع نوقش خلاله عدد من المحاور المهمة، شملت جوانب إدارية وفنية وتنظيمية متعلقة بعمل مرافق الرعاية الصحية الأولية، حيث تم التأكيد على استئناف عمل هذه المرافق بالفترة المسائية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي أثنى على عمل مرافق الرعاية الصحية الأولية والعاملين بها خلال جائحة كورونا.

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