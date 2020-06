المجعي: يجب على حكومة الوفاق عدم التسرع بالذهاب للعملية السياسية قبل حسم المعارك

قال مصطفى المجعي

المتحدث باسم ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، الأحد، إن على

الحكومة عدم السترع بالذهاب للعملية السياسية قبل حسم المعارك والقضاء على ما سماه

بالتمرد.

وأضاف المجعي في تصريح إعلامي إن قوات الوفاق تقدمت في أكثر من محور وتحاول

حسم المعارك قرب طرابلس للذهاب إلى ما هو أبعد منها غرب سرت على حد قوله.

وأوضح أن قوات الوفاق تعمل على القضاء على ما سماها بحالة التمرد ثم الدخول

في ترتيبات وتحضيرات لما بعدها، لافتا إلى أن سلاح الجو يعمل على إعداد خطة عسكرية

وصفها بأنها مهمة جداً وستظهر نتائجها بالأيام المقبلة، مؤكدا أن قوات الوفاق تسعى للسيطرة على كل

المناطق.

وبين المجعي أن

على الحكومة عدم التسرع والذهاب للعملية السياسية قبل أن تكتمل

المعارك ويتم القضاء ما وصفه بـ”حالة التمرد.

وأكد أن قوات

الوفاق تعمل على السيطرة على منطقة قصر بن غشير وتأمينها لأن ذلك سيعني انهيار

كامل في كل المحاور الأخرى خاصة في ترهونة التي ستصبح

مفتوحة وجاهزة للتقدم نحوها في أي لحظة في ظل وجود قادة مسلحين موالين لتركيا داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة حسب

قوله.

