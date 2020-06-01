عقدت اللجنة الأستشارية الطبية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بسرت اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالله الاحول وبحضور اعضائها وذلك بقاعة مركز الرعاية الصحية الأولية سرت.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت محمد الاميل ان اللجنة تدارست أخر المستجدات والوضع الصحى بسرت واستعرضت المراسلات الواردة من اللجنة العليا واللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة فيروس كورونا وكذلك ملاحظات اللجان المختصة بسرت.

وأوضح ان خلاصة الاجتماع للجنة توصل بضرورة الاستمرار من قبل فريق الرصد فى أخد العينات للحالات المشتبة فية والتأكيد على ضرورة أقفال البوابة الجنوبية لمدينة سرت وخاصة بعد انتشار وباء كورونا بالمنطقة الجنوبية مع ضرورة اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا بسرت.