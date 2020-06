دوجاريك يدين استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

دان الناطق باسم

الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الإثنين، استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى

ليبيا.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي إنه يتابع تداعيات الصراع في ليبيا على

المدنيين، خاصة أن العتاد والسلاح والمرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا برًا

وبحرًا وجوًا.

ودعا المتحدث باسم

الأمم المتحدة طرفي الصراع في ليبيا، إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال،

والعمل من أجل إطلاق حوار ليبي يحل الأزمة، مُعربا عن قلقه من تأثير تكثيف القتال

على المدنيين، الذين يعانون بشكل متزايد، ما يستدعي الوقف الفوري لكل الأعمال

القتالية.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أجرى في وقت سابق

الإثنين اتصالاً هاتفًيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تبادلا خلاله

وجهات النظر حول تطورات الأزمتين الليبية والسورية، مُبينًا أن الطرفين أكدا على

ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

