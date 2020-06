النواب يطالب السلطات المالطية بتوضيح أسباب احتجاز شحنة من العملية الليبية المطبوعة

طالب مجلس النواب،

أمس الاثنين، من السلطات في مالطا توضيح سبب احتجاز شحنة من العملة الليبية

المطبوعة.

وأوضح المجلس في

بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية فيه أن إجراءات طباعة العملة الليبية التي جرت

سنة 2016 قانونية وتتفق مع التشريعات الليبية وغير مخالفة لأي معاهدة دولية.

وأعربت اللجنة عن

استغرابها لصدور بيان من وزارة الخارجية الأمريكية يلمح إلى أن عملية الطباعة تمت

بصورة غير قانونية.

وطالب المجلس

توضيحا من السلطات المالطية بخصوص احتجازها شحنة من العملة المطبوعة بواسطة شركة

“جوزناك” الروسية مؤكدا أنه يعمل على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع

الجهات ذات الاختصاص

