«خارجية النواب» ردا على احتجاز مالطا لأموال ليبية: طبعت بطريقة قانونية وسليمة

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البيان الصادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن احتجاز جمهورية مالطا لأموال ليبية تزعم عد قانونيتها.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، أنها تابعت البيان الصادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص احتجاز جمهورية مالطا لأموال ليبية.

وأوضحت أنها بعد إطلاعها على بيان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أن إجراءات طباعة العملة التي جرت عام 2016 تتسق مع التشريعات الليبية غير المخالفة لأي معاهدة دولية.

وأعربت لجنة الشؤون الخارجية، عن استغرابها من البيان الصادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية والذي يلمح إلى أن عملية الطباعة كانت بصورة غير قانونية.

ولفتت اللجنة إلى أنها تنتظر توضيحا قانونيا من السلطات المالطية بخصوص احتجازها لشحنة العملة المطبوعة بواسطة شركة “جوزناك” الروسية وتؤكد عملها على متابعة ذلك الملف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.