“ياكش”: تركيا تورطت في لعبة معقدة بعد انحيازها لجماعة الإخوان في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية التركي الأسبق “يشار ياكش”، أمس الاثنين، أن بلاده تورطت في لعبة شطرنج معقدة بعد انحيازه لجماعة الإخوان في ليبيا.

وقال ياكش في مقال له، إن تركيا تورطت في لعبة شطرنج معقدة في ليبيا، حيث انحازت

إلى حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المثيرة للجدل، موضحًا أن الأعضاء الموالين

لجماعة الإخوان يشكلون الجزء الأكبر من مجلس النواب المنعقد في طرابلس، وهو العامل

الدافع وراء التضامن القوي بين أنقرة والوفاق.

وأوضح الوزير أن مذكرتي التفاهم الموقعتان بين حكومة

الوفاق، والرئيس التركي، هو ممر يمكن أن يعيق تنفيذ مشروع خط أنابيب كان من

المفترض أن ينقل غاز شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

ولفت إلى أن

الاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق، فعّلته أنقرة عندما بدأت بإرسال معدات وقوات إلى

ليبيا، في محاولة لتحويل التوازن العسكري على الأرض، مشيرًا إلى أن المساعدة

العسكرية التركية أصبحت بمنزلة سترة نجاة لحكومة الوفاق المحتضرة، وأن نجاح تركيا

غير مضمون في ليبيا.

