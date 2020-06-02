قصف جوي عنيف على غريان وعميد البلدية يخاطب الوفاق لصد هجوم محتمل

شن طيران مسير تابع لقوات الجيش الوطني الليبي مساء الإثنين، قصفا عنيفا على مواقع وتمركزات لقوات الوفاق في مدينة غريان ، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عميد بلدية غريان، يوسف البديري، في تصريحات صحفية إن “طيرانا مسيرا استهدف أحياء سكنية بالمدينة مع تحشيد لقوات حفتر (الجيش الوطني) على أطرافها”.

وأضاف البديري أن القصف استهدف مناطق بينها المغاربة والكليبة التابعة للمدينة، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وأشار البديري إلى أنه تم التواصل مع حكومة الوفاق وإبلاغها بتلك التحشيدات لاتخاذ مايلزم لصد الهجوم المحتمل على المدينة.

وكان اللواء احمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة أكد في تصريحات متلفزة لـ”قناة سكاي نيوز عربية”، إن الجيش الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على قوات الوفاق، مشيرا إلى أن قوات الوفاق بدأت في الانسحاب من غريان بعد هزيمتها بالأصابعة.

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