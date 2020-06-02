المسماري: عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، إن هناك عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس.

وأوضح المسماري أن القوات الجوية توفر مظلة فوق منطقة غريان باتجاه العزيزية لمنع تجمع الجماعات المسلحة، مضيفا “قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الجماعات المسلحة”.

كما أشار إلى أن “أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المسماري استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا التأكيد على أن الهدف هو القضاء على المجموعات المسلحة وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

وذكر المسماري في حوار مع “سكاي نيوز عربية” أنه تمت استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

وأضاف “الجيش الوطني الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الجماعات المسلحة”.

كما كشف أن الجماعات المسلحة بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، مضيفا “على مايبدو، فإن هذه الضربة القوية، ستكون لها ارتدادات اخرى في المناطق الغربية”.

وأوضح أن “كل محاولات الجماعات المسلحة بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل”.

وأبرز المسماري أن الخطوة المقبلة استكمال المعركة إلى النهاية، مجددا التأكيد “هدفنا هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا”.

وختم بالقول “هذه حرب طويلة تتطلب النفس الطويل، وبالتالي فنحن نسير فيها بالشكل الجيد”.

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