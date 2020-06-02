المسماري: نتأهب لتحرير مدينة غريان.. وهذه استعداداتنا لمواجهة التدخل التركي

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة غرب البلاد، وذلك في عملية عسكرية مفاجئة نفذتها الوحدات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريحات خاصة نشرتها جريدة «الاتحاد الاماراتية»، إن القوات المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة على الأصابعة غرب مدينة غريان، مشيراً إلى أن المدينة بها قبائل داعمة للجيش الوطني يقدر عددها بـ65 آلاف نسمة.

كانت قوات الوفاق قد انتزعت المدينة من الجيش الوطني الليبي يوم 21 مايو الماضي، لتمديد نفوذها في الجبل الغربي، وشنت حينها هجمات متكررة مدعومة بالطيران التركي المسير المُعزز بتقنية حربية وفرها النظام التركي لدعم الوفاق ومقاومة تقدم الجيش الوطني.

وكشف اللواء أحمد المسماري في تصريحاته، عن تأهب القوات المسلحة لدخول مدينة غريان بعد استهداف الجماعات المسلحة بعدد من الضربات القوية، مرجحاً هروب قوات الوفاق من مدينة غريان غرب البلاد.

وأوضح أن العاصمة طرابلس شهدت خلال ثمانية أيام 155 ساعة متواصلة من الاشتباكات تمكنت خلالها القوات المسلحة الليبية بالتعامل مع الجماعات التكفيرية في تحييد مئات الإرهابيين بين جريح وقتيل في صفوف مسلحي الوفاق، حسب قوله.

استعدادات

وعن استعدادات الجيش الوطني الليبي لمواجهة الجماعات المسلحة المدعومة بمنظومة عسكرية تركية متطورة، أكد اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تتخذ التدابير كافة للتعامل مع التدخل التركي بعدد من منظومات الدفاع الجوي وتشويش واتصالات، لافتاً إلى أن الجيش الليبي يمتلك التدابير التقنية والفنية كافة لذلك.

إلى ذلك، شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني سلسلة من الغارات الجوية تفوق الـ 10 غارة علي أهداف لقوات الوفاق في ضواحي مدينة غريان.

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