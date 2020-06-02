اليونان تحذر: مستعدون للتعامل مع استفزازات تركيا شرق المتوسط

وصفت اليونان أمس نية تركيا بدء عمليات تنقيب جديدة عن النفط شرق البحر المتوسط، بـ«الاستفزاز الجديد»، مؤكدة استعدادها للتعامل مع هذه الاستفزازات.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس «نشر في الجريدة التركية الرسمية طلبات ترخيص من شركة النفط التركية للقيام بعمليات تنقيب جديدة في منطقة الجرف القاري اليوناني تندرج في سلسلة تحركات للدولة المجاورة التي تحاول تدريجياً انتزاع الحقوق السيادية لليونان».

وأوضح في بيان أن اليونان «مستعدة للتصدي لمثل هذه الاستفزازات الجديدة إذا أقدمت تركيا على تنفيذ ذلك».

والجمعة أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن تركيا «تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر» في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاق مثير للجدل وقع مع ليبيا في نهاية نوفمبر. ولم يكشف مكان إجراء عمليات التنقيب هذه. وقال ديندياس «لا يمكن لأعمال تركيا غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار».

وترى أثينا أن الاتفاق يرمي إلى زيادة نفوذ تركيا في المتوسط، حيث كانت أنقرة قامت بعمليات استكشاف قرب قبرص، ما أثار احتجاجات الجزيرة المتوسطية واليونان ومصر. ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مراراً إلى وقف «عمليات التنقيب غير المشروعة» عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص؛ لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وهدد أنقرة بعقوبات.

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